За возвращение украденной скульптуры из композиции «Читающая семья» в Токсово заплатят 30 тысяч рублей

Люди, которые смогут найти похищенную фигуру мальчика из скульптурной группы «Читающая семья» в Токсово, получат денежное вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Токсовская перспектива».

Художественную композицию должны были открыть 25 ноября, но за несколько дней до этого одна из скульптур пропала.

«Директор фонда обратилась в правоохранительные органы. С целью предотвращения дальнейшего расхищения, оставшаяся неповрежденной часть композиции была демонтирована», – отметили в «Токсовской перспективе».

В фонде подчеркнули, что фигура представляет только художественную ценность, «сдать на металл» ее не получится. Представители организации добавили, что готовы заплатить 30 тыс. рублей за возвращение скульптуры.

«Надеемся, что фигура "читающего мальчика" вернется на свое место и, в составе скульптурной композиции, украсит наш поселок и станет одним из его символов»,- добавили они.