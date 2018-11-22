По Невскому проспекту в честь Дня телевидения прошел «крысолов-пропагандист» (ФОТО)

Активисты движения «Весна» устроили на Невском проспекте акцию, посвященную ко Дню телевидения. Один из участников играл на флейте, а за ним следовали люди с петлями на шее.

Акция, отсылающая к истории о гамельнском крысолове, завершилась у офиса Первого канале рядом с набережной реки Фонтанки.

«Российская пропаганда, возомнив себя крысоловом, уводившим детей звуками своей чарующей мелодии, пытается вести за собой общество. И некоторые люди, не замечая нищеты и своего бесправия, пока еще верят лжи из телевизора», – отметили активисты.

В «Весне» добавили, что недоверие к пропаганде «растет с каждым днем».