Минздрав одобрил идею обязать компании оплачивать занятия спортом для сотрудников

Министерство здравоохранения России поддержало идею обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия спортом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Олега Салагая.

Идею предложил депутат ЛДПР Дмитрий Свищев. По его словам, «занятия спортом являются доказанным элементом профилактики неинфекционных заболеваний».

Парламентарий направил инициативу министру здравоохранения Веронике Скворцовой 8 ноября. Идея обсуждалась в Госдуме несколько лет. В частности, с аналогичным предложением выступал зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.