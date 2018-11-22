ГИБДД предложила приравнять фенобарбитал и димедрол к алкоголю и наркотикам

ГИБДД и Министерство здравоохранения РФ начали подготовку поправок в законодательство, чтобы запретить водителям принимать вызывающие одурманивающий эффект лекарства. Об этом сообщает «Коммерсант».

Под запрет должны попасть фенобарбитал, димедрол и другие препараты. В настоящее время водителям, употребляющим эти лекарства, не могут вынести положительное заключение об опьянении.

В Москве в 2017 году выявили 244 случая с употреблением фенобарбитала за рулем, заявил врио замначальника ГИБДД России Александр Быков.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков поддержал инициативу. Он подчеркнул, что законопроект нужно разделить на две части. По его мнению, нужно учитывать, принимает ли человек препараты в терапевтических целях, или речь идет о «наркоманах, глотающих лекарства пачками».