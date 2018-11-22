Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов

Руководитель Главного управления (ГРУ) Генерального штаба РФ Игорь Коробов умер 21 ноября. Генерал-полковник умер после тяжелой и продолжительной болезни, сообщает «Интерфакс».

Коробову было 62 года. ГРУ он руководил с 2016 года.

Генерал-полковник родился в 1956 году в Смоленской области. В Вооруженные силы он попал в 1973 году.

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«Деятельность генерал-полковника Игоря Валентиновича Коробова в качестве руководителя российской военной разведки отмечена государственными наградами и высшей степенью отличия – званием Героя Российской Федерации», – отметили в Минобороны.

Предшественник Коробова на посту главы ГРУ, Игорь Сергун, скончался 3 января 2916 года. Причиной смерти стал обширный инфаркт.