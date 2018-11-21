Центр «Антон тут рядом» 8 декабря проведет благотворительную ярмарку

Центр поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» проведет благотворительный маркет «5 лет рядом». Он состоится в здании учреждения на Троицкой площади Петроградской стороны 8 декабря.

В этот день с 12:00 до 20:00 местные бренды и мастерские будут по сниженным центрам продавать сумки, рюкзаки, подарки и другие товары.

Участвовать в маркете могут все желающие. Чтобы пожертвовать одежду или аксессуары в хорошем состоянии, нужно заполнить заявку.

Вся выручка будет направлена на работу центра, подчеркнули в «Антон тут рядом».