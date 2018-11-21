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Картина дня: стратегия развития Петербурга, парад ко Дню снятия блокады и памятная доска Казакову

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© Фото: Instagram / @alessandrianevskay

Темы дня

Что депутаты говорили о стратегии, кто будет участвовать в параде и куда делась мемориальная табличка.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала стратегия развития Петербурга до 2035 года. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (14:45), «Мойка78» (14:50) и «Деловой Петербург» (14:55).

За принятие документа проголосовали 38 депутатов, против высказались 11 парламентариев. Стратегию критиковали Максим Резник и Борис Вишневский.

По их мнению, документ оторван от реальности и не отражает настоящее положение дел в Петербурге. Оксана Дмитриева подчеркнула, что авторы не смогли сформулировать цели и задачи стратегии.

Согласно документу, в Петербурга за 17 лет планируется, что увеличится население города, вырастет средняя продолжительность жизни, повысится качество жизни.

Второй темой, согласно «Монитору», стало проведение парада к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Первыми об этом написали АБН (12:30), «Невские Новости» (12:35) и «Деловой Петербург» (13:05).

Торжественным маршем по главной площади Северной столицы 27 января пройдут военнослужащие ЗВО, курсанты военных вузов, а также сотрудники других силовых ведомств. Всего в параде примут участие более 2,5 тыс. военных и курсантов.

На площадь выйдет около 80 образцов военной техники: легендарный советский танк Т-34, современные боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72-Б3, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», самоходные и буксируемые артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

Третьей темой, по версии «Монитора», стала пропавшая доска маршалу Казакову в Кировском районе Петербурга. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (15:10), Gazeta.SPb (16:20) и «Аргументы и факты в Петербурге» (16:35).

Ответственной за исчезновение доски на проспекте Маршала Жукова оказалась администрация Кировского района. Депутат муниципального округа «Красненькая речка» Екатерина Казакова заявила, что об этом ей рассказали в полиции.

«Нами было подано заявление в полицию, и там нам сообщили, что табличку демонтировала районная администрация, чтобы исправить там ошибку», – передает «Петербургский дневник» слова Казаковой.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Мойка78» и АБН.

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