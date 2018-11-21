На улице Руставели снесли незаконное летнее кафе

Комитет по контролю за имуществом Петербурга снес летнее кафе «Шашлык на углях» на севере города. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кафе находилось на улице Руставели. Заведение, которым управляла индивидуальный предприниматель Джалилова Г. И., незаконно занимало три земельных участка.

Один из них был сдан для размещения павильона ООО «Редут», второй предназначался для парковки общества автомобилистов «Финляндский округ». Последний участок не находился в аренде.

Руководство «Шашлыка на углях» должно заплатить штраф в 75 тыс. рублей. Предпринимателям придется возместить Смольному расходы по сносу кафе.