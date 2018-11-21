Смольный отказался дать одной из улиц Васильевского острова имя драматурга Володина

Власти Петербурга отказались назвать одну из улиц Васильевского острова в честь драматурга и поэта Александра Володина. С инициативой обращалась телеведущая Ника Стрижак, сообщает 78.ru.

По ее словам, жизнь сценариста, родившегося в Минске, всегда была связана с Северной столицей. Володин жил в Петроградском районе, но сейчас там нет места, где можно увековечить его память.

«Предлагаю дать имя Александра Володина одной из стройных новых улиц на новых территориях Васильевского острова — ближе к заливу и ветру, соединяющих город и Комарово», — отметила Стрижак.

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко заявил, что на намывных территориях острова нет безымянных проездов. Он предложил назвать в честь драматурга сквер между улицей Подковырова и Бармалеевой улицей на Петроградской стороне.

Стрижак отказалась от инициативы Сухенко. Она заявила, что недостаточно увековечить именем писателя маленький сквер.

Александр Володин умер в Петербурге в 2001 году на 83-м году жизни. Он был автором десятков сценариев и пьес.

Спустя три года после его смерти на доме №44 по Большой Пушкарской улице, где жил Володин, появилась мемориальная доска.