Петербуржцев предупредили о гололедице в ночь на 22 ноября

На дорогах Петербурга в ночь на 22 ноября ожидается гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным синоптиков, температура воздуха ночью опустится ниже нуля, а на дорогах будет сложная обстановка.

Водителей Северной столицы просят быть осторожными во время поездок. «На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении. Будьте внимательны: не все водители учитывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель», – отметили в пресс-службе городского управления МЧС.

Следует соблюдать достаточную дистанцию до других транспортных средств и проявлять особую бдительность на пешеходных переходах.