На юге Петербурга исчезла мемориальная табличка маршалу Казакову

В Кировском районе Петербурга исчезла памятная доска маршалу Василию Казакову. Она находилась на фасаде дома 26/16 по проспекту Маршала Жукова.

Об инциденте в социальных сетях рассказали местные жители. Они отметили, что недавно на Невском проспекте закрасили блокадную надпись, поэтому обеспокоились за судьбу мемориальной таблички.

Ответственной за исчезновение доски оказалась администрация Кировского района. Депутат муниципального округа «Красненькая речка» Екатерина Казакова заявила, что об этом ей рассказали в полиции.

«Нами было подано заявление в полицию, и там нам сообщили, что табличку демонтировала районная администрация, чтобы исправить там ошибку», – передает «Петербургский дневник» слова Казаковой.