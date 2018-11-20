Авиакомпания «Победа» пригрозила установить «смешные габариты» для провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» решила установить новые габариты ручной клади, если жалоба на решение Верховного суда по этому вопросу будет отклонена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во вторник, 20 ноября, апелляционная коллегия Верховного суда отказала «Победе» в просьбе запретить проносить на борт самолета часть вещей, разрешенных к перевозке помимо бесплатной ручной клади. В частности, речь шла о портпледах, дамских сумках и покупках в Duty Free.

«Если будет отказ по надзорной жалобы, мы будем вынуждены поменять правила перевоза ручной клади, мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например 10 на 10 на 10 см, все остальное, сверх ручной клади, как и просит Минтранс, будем провозить», – сказал гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

В последний раз правила провоза ручной клади менялись в ноябре 2017 года. Пассажирам разрешили проносить ручную кладь, габариты которой не превышают 36 на 30 на 27 см.