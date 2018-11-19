Картина дня: надпись на Невском, ДТП с солистом «Поющих гитар» и новые плацкартные вагоны

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала блокадная надпись на Невском проспекте, которую закрасили неизвестные. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (11:35), «Мойка78» (12:05) и «Невские новости» (12:10).

Надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», оставленную в память о погибших во время блокады Ленинграда на Невском проспекте, 14, испортили вандалы.

Оттирать краску вышел сотрудник школы №210, расположенной в этом же здании. Он рассказал, что это второй подобный случай за неделю. Чтобы отмыть краску, ему пришлось использовать растворитель, теперь надпись придется восстанавливать.

Второй темой, по данным «Монитора», стала авария в Петербурге с участием солиста «Поющих гитар» Валерия Ступаченко. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (14:30), «Фонтанка» (15:00) и «Мойка78» (16:25).

Авария с участием 75-летнего музыканта и его супруги Веры произошла на проспекте Просвещения. Пострадавших отправили в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

Сотрудники полиции нашли машину, которая сбила двух человек. Тем не менее водителю удалось скрыться, розыск виновника ДТП продолжается.

Третьей темой, по версии «Монитора», стали новые плацкартные вагоны в поездах РЖД. Быстрее всех об этом рассказали Gazeta.SPb (06:25), АБН (09:10) и «Невские новости» (10:00).

Новые вагоны будут более комфортными для пассажиров: «модульные конструкции создают больше индивидуального пространства, полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками, каждое место оборудовано плотными шторами, которые в любой момент можно закрыть и огородиться от попутчиков, есть электрические розетки и USB разъемы, а также индивидуальное освещение».

По данным РЖД, работы по обновлению начнутся в 2019 году. В компании подчеркнули, что новые вагоны отличаются высокой технической оснащенностью и безбарьерной средой.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Мойка78» и АБН.