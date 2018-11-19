С 1 января максимальный размер пособия по уходу за ребеном вырастет до 26 тысяч рублей

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в России с 1 января 2019 года увеличится с 24 тыс. до 26 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

По данным фонда, сумма пособия вырастет до 26 152,27 рубля. Для его расчета берется зарплата за два предшествующих года, но при этом не выше предельной отметки.

Помимо этого, минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января поднимется до 51 919 рублей.

В случае, если у застрахованного гражданина не было заработка или он был маленьким, то пособие будут исчислять из минимального размера оплаты труда (МРОТ). С начала 2019 года он увеличится с 11 116 до 11 280 рублей.