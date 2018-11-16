  • 16 Ноябрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 21:21 65.9920  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 21:21 75.3287  
Нефть($) 16.11.2018 66.96 +0.54
Нефть(p) 16.11.2018 4425.51 +42.37

Петросян и Степаненко официально развелись после 30 лет совместной жизни

Автор:


© Фото: Алексей Ладыгин / РИА «Новости»

Темы дня

Теперь бывшие супруги будут делить общее имущество в 1,5 млрд рублей.

Хамовнический суд Москвы расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Петросяна Сергея Жорина.

Юрист отметил, что суд удовлетворил требование его клиента, хотя Степаненко «всячески затягивала этот процесс». «Мы считаем это маленькой, но важной победой», – добавил он.

Бракоразводный процесс начался 6 августа. О причине расставания артистов, женатых более 30 лет, не сообщается официально.

Петросян и Степаненко сейчас продолжают делить совместно нажитое имущество. Оно оценивается в 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Степаненко требовала передать 80% активов, а Петросян хотел поделить имущество поровну.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 кошерных кафе и магазинов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места города на Неве, где можно купить и попробовать продукты еврейской кухни и другие товары.

    читать далее →

    Топ-5 домов Петербурга с витражами

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о пяти домах в центре Северной столицы, где сохранились необычные исторические окна.

    читать далее →

    В мире вкусов: гастрономические музеи Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах в Северной столице, где можно узнать об истории хлеба или специй со всего мира.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.11.18
    Бюджетный туризм в Санкт-Петербурге
    31.10.18
    «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене
    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram