Петросян и Степаненко официально развелись после 30 лет совместной жизни

Хамовнический суд Москвы расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Петросяна Сергея Жорина.

Юрист отметил, что суд удовлетворил требование его клиента, хотя Степаненко «всячески затягивала этот процесс». «Мы считаем это маленькой, но важной победой», – добавил он.

Бракоразводный процесс начался 6 августа. О причине расставания артистов, женатых более 30 лет, не сообщается официально.

Петросян и Степаненко сейчас продолжают делить совместно нажитое имущество. Оно оценивается в 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Степаненко требовала передать 80% активов, а Петросян хотел поделить имущество поровну.