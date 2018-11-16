Вход на «Ломоносовскую» будут ограничивать по утрам с 19 ноября

Станция метро «Ломоносовская» изменит режим работы более чем на два месяца из-за капитального ремонта эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Работы начнутся 19 ноября и продлятся до 1 февраля. В связи с этим по рабочим дням вход в вестибюль с 07:50 до 09:00 будет ограничен.

«Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок», – добавили в пресс-службе метро.

Работы на станции начали проводить еще в конце августа, из-за чего также ограничивался вход. Планировалось, что все завершится к 16 ноября.

Ранее сотрудники подземки объяснили, почему в метро так часто ремонтируют эскалаторы. По их словам, почти все работы планируются заранее, чтобы избегать инцидентов в дальнейшем.