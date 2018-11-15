Оксфордский словарь назвал прилагательное «токсичный» словом года

Оксфордский словарь английского признал прилагательное «токсичный» словом 2018 года. Об этом сообщается на сайте словаря.

Слова за прошедший год часто употребляли в нескольких значениях. В частности, оно связано с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» и с публикациями о химических атаках в Сирии.

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Помимо этого, слово использовалось в выражении «токсичная маскулинность». Оно описывает стереотипное мужское поведение и связано с темой сексуальных домогательств. Росту популярности фразы способствовали скандалы с голливудским продюсером Харви Вайнштейном и движение против домогательств #MeToo.

По даным составителей словаря, слово «токсичный» за последний год стали искать на официальном сайте на 45% чаще, чем было прежде.