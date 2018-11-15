Росгвардия предложила запретить продавать оружие людям младше 21 года

Руководство Росгвардии выступило с предложением повысить возраст для приобретения гражданского огнестрельного оружия с 18 лет до 21 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Лебедева.

По его словам, предложение поддержали депутаты Государственной думы и эксперты. Парламентарии могут рассмотреть поправки Росгвардии до конца 2018 года, отметил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Читайте также:

Российские школы предложили охранять силами Росгвардии

Инициатива ведомства связано со стрельбой в керченском колледже. В результате инцидента погибли 20 человек.

Нападение устроил 18-летний студент Владислав Росляков. Он стрелял в учащихся и педагогов из ружья, которое законно приобрел незадолго до атаки.