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Из-за разборок полсотни подростков с битами у «Рыбацкой» возбудили уголовное дело о хулиганстве

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© Фото: pixabay.com

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В инциденте в Невском районе Петербурга участвовали школьники и несовершеннолетние студенты.

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в связи со стычкой десятков подростков у станции метро «Рыбацкая». Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел днем 11 ноября. Примерно полсотни школьников и студентов приехали с битами и другими предметами в сквер на углу улиц Караваевской и Дмитрия Устинова.

Очевидцы сообщили об этом в полицию, после чего часть несовершеннолетних задержали. Правоохранители выяснили, что разборка произошла из-за двух подростков, не поделивших чувства девушки.

В ГУ МВД отметили, что участники разборок взяли биты, потому что их подвели «пацанские представления о конфликтной стрелке, безусловно, взятые из телесериалов».

В настоящее время следователи пытаются установить, связаны ли подростки с субкультурой А.У.Е. Тем не менее уголовное дело может не получить развития, потому что в результате конфликта никто не пострадал.

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