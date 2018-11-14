Замглавы ФСИН: В России не хватает колоний для экс-сотрудников правоохранительных органов

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что в России не хватает колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По мнению Максименко, среди силовиков началась «борьба с коррупцией, какое-то очищение или что-то еще».

«Количество колоний для простых людей сокращается. Но резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов», – сказал он.

Замглавы ФСИН отметил, что в 2018 году начали работать две такие колонии, и «они уже заполнили». «Надо открывать больше», – подчеркнул Максименко.

Он добавил, что когда пришел работать в ФСИН в 2012 году, в колониях отбывали наказание примерно 1 млн человек. По его словам, в настоящее время число снизилось до 472 тыс. заключенных.