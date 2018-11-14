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Россияне назвали блат лучшим способом трудоустройства

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© Фото: pixabay.com

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Жители страны меньше надеются на соцсети и службу занятости, чем на личные связи.

Жители Россию считают личные связи самым надежным способом поиска работы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследования холдинга «Ромир».

Почти две трети опрошенных, 65% человек, заявили, что в основном используют контакты среди родственников и друзей. Четверть респондентов ищут работу через социальные сети.

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Третьим по популярности способом стало обращение в службу занятости. Этим пользуются 18% опрошенных.

По данным исследования, вторым и третьим способом чаще всего пользуются люди в высоким уровнем дохода. Помимо этого, они нередко обращаются в агентства по подбору персонала.

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