Приморский район лишили двух велодорожек, запланированных на 2018 год

В Петербурге в 2018 году не установят две велодорожки в Приморском районе. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Городской центр управления парковками.

Из-за несоблюдения сроков дорожек не будет на Северной и Южной дорогах, а также на Приморском проспекте от Яхтенной улицы до улицы Савушкина. Помимо этого, выделенную полосу не обустроят на набережной реки Карповка от проспекта Медиков до Чкаловского проспекта.

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Работы по контракту выполняло ИП Егунян Мамикон Эдикович. Сейчас решается вопрос о расторжении документов.

Ранее УФАС приостановило конкурс на создание велодорожки на Бухарестской улице. Помимо этого, отменен проект маршрута от Адмиралтейского канала до Гороховой улицы.