Метеоры между Петербургом и Невской Дубровкой запустят летом 2019 года

В районе Невского пятачка построят новый причал для пассажирских лайнеров. Об этом сообщили в пресс-службе управления по транспорт Ленинградской области.

Предполагается, что стоимость проекта составит 60 млн рублей. Рассматривается вариант строительства на правом берегу Невы возле мемориала Героям Метростроя.

Возводить причал начнут весной 2019 года. Работами займется ООО «Конт».

Первые метеоры начнут курсировать из Петербурга в Невскую Дубровку уже летом следующего года.

Ранее причалы в Ленинградской области возвели в Старой Ладоге, Свирьстрое и крепости Орешек.