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Жители Васильевского острова добились появления сквера вместе незаконной парковки (ФОТО)

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© Фото: gov.spb.ru
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    На намыве высадили больше 200 деревьев и установили скамейки с фонарями.

    На намывных территориях Васильевского острова в Петербурге вместо парковки у ЖК «Я – Романтик» благоустроили пешеходную зону. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина.

    Жители микрорайона неоднократно выступали против парковки, которая, как оказалось, существовала незаконно. В Смольном услышали жалобы горожан и разобрались в ситуации на участке, который арендовало АО «Терра Нова».

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    Позднее комитет по градостроительству и архитектуре разработал предложения по благоустройству освобожденной территории.

    На намыве высадили 237 деревьев, в том числе липы и клены, установили две дюжины скамеек, урны и фонари. Смольный проконтролировал работы, которые провело ООО «Севен Санс Девелопмент».

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