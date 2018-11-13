Жители Васильевского острова добились появления сквера вместе незаконной парковки (ФОТО)

На намывных территориях Васильевского острова в Петербурге вместо парковки у ЖК «Я – Романтик» благоустроили пешеходную зону. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина.

Жители микрорайона неоднократно выступали против парковки, которая, как оказалось, существовала незаконно. В Смольном услышали жалобы горожан и разобрались в ситуации на участке, который арендовало АО «Терра Нова».

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Позднее комитет по градостроительству и архитектуре разработал предложения по благоустройству освобожденной территории.

На намыве высадили 237 деревьев, в том числе липы и клены, установили две дюжины скамеек, урны и фонари. Смольный проконтролировал работы, которые провело ООО «Севен Санс Девелопмент».