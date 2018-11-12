Трамвайную сеть «Чижик» запустят в полном объеме в Петербурге к осени 2019 года

Частный трамвай «Чижик» начнет работать в полной мере в Петербурге осенью 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректор ПАО «Группа ЛСР» и бывший министр транспорта РФ Максим Соколов.

По его словам, в 2018 году в эксплуатацию введут участки от существующей трассы до Ириновского проспекта и разворотное кольцо на Ладожском вокзале. Весной планируется запуск трамвайного депо.

Власти Петербурга подписали концессионное соглашение о проекте трамвая в 2016 году. Стоимость работ, включая эксплуатацию транспорта в течение 30 лет, составит почти 34 млрд рублей.

Частный трамвай начал свою работу в Петербурге 7 марта 2018 года. Он курсирует от Хасанской улицы до Ладожского вокзала.

Стоимость проезда составляет 40 рублей, как и в обычном социальном транспорте. Оплатить проезд также можно с помощью карты «Подорожник» или бесконтактных систем оплаты.