В кофейнях Петербурга 24 ноября устроят благотворительную акцию «Эспресс-помощь»

Петербургские кофейни проведут благотворительную акцию для бездомных «Эспресс-помощь». Об этом сообщили в организации «Ночлежка».

В субботу, 24 ноября, заведения в центре Северной столицы будут продавать кофе, а выручку направят на помощь нуждающимся. В «Ночлежке» отметили, что за четыре года в рамках акции удалось собрать почти 2 млн рублей.

«Пожертвования, собранные в этот день, 24 ноября, будут перечислены на работу пунктов обогрева. Трех палаток – единственных точек в Петербурге, где бесплатно и без всяких условий может провести ночь в тепле и безопасности любой человек, которому нужна помощь», – добавили в организации.

Присоединиться к акции можно не только в кофейнях. Все желающие могут организовать собственное мероприятие, пожертвования с которых затем необходимо направить в «Ночлежку».