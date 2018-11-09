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Картина дня: пожар в Мурино, домашний арест экс-главы юркомитета Смольного и спасение мохноногого сыча

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© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Сколько человек погибли при пожаре, за что арестовали Юлию Осипову и где нашли краснокнижную птицу.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал крупный пожар в Мурино. Первыми об этом написали Gazeta.SPb (09:10), «Мойка78» (09:35) и 47news (10:10).

Пожар в автосервисе на Вокзальной улице случился утром 9 ноября. В результате инцидента погибли пять человек, еще двое пострадали.

По данным властей, станцию техобслуживания могли использовать как общежитие для мигрантов. Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Сотрудники регионального управления Следственного комитета возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Второй темой, согласно «Монитору», стал домашний арест экс-главы юридического комитета Смольного Юлии Осиповой. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (10:05), АБН (10:25) и Regnum (10:40).

Осипову обвинили в многомилионном хищении из городского бюджета. Свою вину она не признает.

По версии следствия, Осипова разработала план, а с апреля 2015 года по май 2017 года заключение с подставной фирмой «Акканто» трех договоров на юруслуги. Считается, что 14,6 млн рублей были похищены и распределены между соучастниками.

Осипова покинула пост главы юридического комитета 9 октября, вскоре после назначения Александра Беглова на должность врио губернатора Петербурга.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало спасение на улице Маяковского травмированной птицы из Красной книги. Быстрее всех об этом рассказали Gazeta.SPb (16:45), «Фонтанка» (16:55) и «Невские новости» (17:00).

Жители Петербурга обнаружили раненую птицу, которая занесена в Красную книгу Северной столицы, на улице Маяковского. Они обратились в комитет по природопользованию, после чего на место прибыли специалисты.

Сотрудники комитета выяснили, что пострадавшая птица – мохноногий сыч. Хищника направили в центр реабилитации диких животных «Сирин».

Ветеринары установили, что у птицы черепно-мозговая травма. После курса лечения сыча выпустят в естественную среду обитания.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», «Невские новости» и «Деловой Петербург».

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