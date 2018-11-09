«Дело идет к зиме»: Гидрометцентр прогнозирует заморозки в Петербурге после выходных

В Петербурге после теплых выходных ожидаются заморозки. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на начальника сектора долгосрочных прогнозов Северо-Западного гидрометцентра Наталью Мироничеву.

По данным синоптиков, 10 и 11 октября воздух в Северной столице днем прогреется до +5 градусов. Ночью температура будет опускаться до +1 градуса.

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В понедельник, 12 ноября, ожидается похолодание до нуля градусов. В ночное время в городе на Неве будет примерно -2 градуса.

«Сейчас какое-то время будут "качели" – в начале следующей недели действительно похолоднее, а к концу опять небольшой плюс, до +3 – +6 в дневные часы. Но, вообще-то, дело идет к зиме...» – сказала Мироничева.