Спикер ЗакСа Макаров: Мы знаем почти всех участников оппозиционных митингов

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что власти знают «практически каждого», кто участвует в оппозиционных митингах. Об этом сообщает «ЗакС.ру».

Слова Макарова прозвучали на XXXI региональной конференции «Единая Россия». Во время своего выступления спикер ЗакСа призвал членов «Молодой гвардии» партии оказать сопротивление оппозиционерам в социальных сетях.

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По мнению Макарова, пользователей интернета, настроенных против действующей власти, необходимо отговаривать от участия в митингах. Он отметил, что таких граждан «нужно приобщать к историческому шифру и генетическому коду блокадников».

Председатель ЗакСа добавил, что, по его данным, на оппозиционные акции в основном ходят студенты, которые приезжают на учебу из других городов.

Ранее специалисты Центра экономических и политических реформ признали Петербург городом с самым большим числом протестных акций. Чаще всего в городе проводили митинги и пикеты против пенсионной реформы.