Три петербургских вокзала оборудуют детскими игровыми площадками

В Петербурге Московский, Ладожский и Витебский вокзалы оборудуют игровыми зонами для детей. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе РЖД.

В компании отметили, что площадки будут выполнены из экологически чистых материалов. При их установке специалисты учтут несколько факторов – отсутствие сквозняков, возможность обзора с кресел зала ожидания, наличие видеонаблюдения.

Игровые зоны уже появились на семи вокзалах в Москве. До конца следующего года они появятся в других городах.

«Таким вокзалам будет присвоен лейбл Kids Friendly («Рады детям»). Соответствующая пиктограмма будет информировать посетителей вокзальных комплексов о наличии специализированной бесплатной услуги для детей», – добавили в РЖД.