Петербуржцы спасли на улице Маяковского мохноногого сыча из Красной книги

Жители Петербурга обнаружили раненую птицу, которая занесена в Красную книгу Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Горожане нашли птицу во дворе одного из домов по улице Маяковского. Они обратились в комитет, после чего на место прибыли специалисты.

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Сотрудники комитета выяснили, что пострадавшая птица – мохноногий сыч. Хищника направили в центр реабилитации диких животных «Сирин».

Ветеринары установили, что у птицы черепно-мозговая травма. После курса лечения сыча выпустят в естественную среду обитания.