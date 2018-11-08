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В северной части Петербурга пытались незаконно обустроить велодорожку

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© Фото: pixabay.com

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В очередной раз на нарушении попался Городской центр управления парковками.

На севере Петербурга обнаружили незаконные работы по обустройству велодорожки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Инспекторы ведомства установили, что несогласованные работы ведут на Светлановском проспекте от Тихорецкого проспекта до проспекта Тореза. Также нарушения выявили на проспекте Тореза от Светлановского проспекта до Институтского проспекта.

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Чиновники возбудили дело об административном правонарушении в отношении Городского центра управления парковками, заказчика работ, и ООО «КБ Сервис», которое занималось обустройством дорожки.

Ранее сотрудники ГАТИ выявили незаконную велотрассу на Тихорецком проспекте. За нарушение Городскому центру управления парковками грозит штраф до миллиона рублей.

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