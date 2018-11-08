В Госдуме предложили взять под контроль почтовые переводы от 100 тыс. рублей

Депутаты Государственной думы предложили взять под обязательный контроль операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законопроект разработала группа парламентариев во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

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Предполагается, что под контроль финразведки попадут не только переводы, но и операции с денежными средствами, внесенными абонентами за услуги связи, на сумму более 50 тыс. рублей.