Петербуржцы смогут воспользоваться ночными автобусами в последний раз в 2018 году 11 ноября

Движение ночных автобусов в Петербурге в 2018 году прекратится 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса»

В последний раз в текущем сезоне воспользоваться транспортом можно будет в ночь с 9 на 10 и с 10 на 11 ноября. В следующий раз его запустят на Новый год.

В «Пассажиравтотрансе» отметили, что автобусами в 2018 году воспользовались 59 тыс. пассажиров.

Самым популярным маршрутом стало направление от Малой Балканской улицы до станции метро «Парнас». Автобусы здесь перевезли 18 тыс. человек.

Ночной транспорт работал в Петербурга в выходные и праздничные дни. Всего было пять маршрутов, которые дублировали линии метро. Во время развода мостов маршруты делились Невой на части, но не прекращали работу.