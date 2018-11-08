Петербург признали лидером по количеству протестных акций

Социологи зафиксировали значительный рост протестов в России за минувший год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра экономических и политических реформ.

В третьем квартале 2018 года зафиксировано в три раза больше протестных акций чем в начале года. Всего за прошлый год выявлено 1479 подобных мероприятий, а в этом году – 2526.

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Примерно половина митингов и пикетов в 2018 году связана с повышением пенсионного возраста. Чаще всего акции устраивали сторонники КПРФ.

Лидером по числу митингов стал Петербург. Также много протестных акций состоялось в Москве, Краснодарском крае, Ростовской области, а меньше всего – в Чечне, на Чукотке, в Тверской области.