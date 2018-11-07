Безымянному скверу в Петербурге присвоят имя тезки Дмитрия Медведева

Один из скверов в Петроградском районе Петербурге назовут в честь Дмитрия Медведева, генерал-лейтенанта авиации и Героя Советского Союза. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева.

Имя Медведева получит сквер на набережной Академика Лазарева, на отрезке между улицей Малой Зеленина и Пионерской улицей. Соответствующее предложение должен утвердить врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

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Депутат Цивилев отметил, что на заседании Топонимической комиссии звучало мнение, что название сквера будет ассоциироваться не с генерал-лейтенантом, а с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Тем не менее члены комиссии решили, что летчик не виноват в созвучии имен.

С инициативой выступил Василий Волобуев, глава совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Также он был сопредседателем выборного штаба Владимира Путина в Северной столице.

Дмитрий Александрович Медведев скончался в 1992 году на 75-м году жизни. Он был председателем городского Совета ветеранов войны и труда, а также десять лет работал заместителем начальника Академии им. Можайского.