Картина дня: отказ главы ФАС баллотироваться в губернаторы Петербурга, лишение родительских прав из-за митингов и новый полпред президента в СЗФО

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал отказ главы ФАС Игоря Артемьева участвовать в выборах губернатора Петербурга в 2019 году. Быстрее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (18:10), «Фонтанка» (18:20) и «Невские новости» (18:45).

Руководитель Федеральной антимонопольной службой опроверг слухи о своем будущем. Предположения распространялись в анонимных Telegram-каналах.

«Не собираюсь баллотироваться в губернаторы. Свои усилия планирую сосредоточить на федеральном уровне», – передает «Интерфакс» слова Артемьева.

Второй темой, по данным «Монитора», стало предложение депутата Госдумы от Петербурга Сергея Вострецова лишать родительских прав за участие детей в несанкционированных митингах. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (13:50), «Мойка78» (14:10) и АБН (14:25).

Парламентарий от «Единой России» отметил, что на первый раз родителям достаточно назначить штраф. «Конечно, не такие огромные суммы, как для организаторов митингов, но даже суммы в 3-5 тыс. рублей для первого раза будет достаточно», – сказал он.

Комментируя инициативу лишения прав, Вострецов отметил, что к ситуации нужно подключать органы опеки. «Это сигнал для более глубокого изучения – нужно ли вообще оставлять детей таким родителям, которые своими детьми не занимаются», – считает депутат.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало назначение экс-замгенпрокурора Александра Гуцана на должность полпреда президента в СЗФО. Первым об этом рассказали «Шум» (11:15), 47news и «Мойка78» (11:25).

Гуцан более десяти лет провел в должности заместителя генерального прокурора России. Об отставке Гуцана СМИ сообщили накануне и называли это увольнение перспективным, с прицелом на новое назначение.

Александр Гуцан в 1987 году вместе с Дмитрием Медведевым окончил Ленинградский государственный университет имени Жданова по специальности «Правоведение». В прокуратуре он провел почти 30 лет.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», «Невские новости» и «Деловой Петербург».