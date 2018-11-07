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В Петербурге открылось новое кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

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© Фото: vk.com/dobrodomik

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Раньше оно работало на 16-й линии, но из-за большого количества нуждающихся заведение переместили на Детскую улицу в помещение большей площади.

На Васильевском острове в Петербурге открылось кафе «Добродомик», в котором бесплатно кормят пожилых горожан. Его открыли создатели заведения «Чешский домик», где пенсионеры могли воспользоваться такой же возможностью.

Прошлое кафе располагалось на 16-й линии, но помещение не могло вместить всех желающих. Заведение переехало на Детскую улицу, куда могут прийти несколько сотен пожилых петербуржцев.

По данным руководства «Добродомика», по будням с 12 до 16 часов в кафе приходят около 260 бабушек и дедушек.

Создатели заведения отмечают, что все желающие могут помочь пенсионерам. Например, здесь ждут волонтеров, которые будут приносить пожилым посетителям еду. Помимо этого, можно перечислить деньги, которые будут направлены на обеды.

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