В Петербурге открылось новое кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

На Васильевском острове в Петербурге открылось кафе «Добродомик», в котором бесплатно кормят пожилых горожан. Его открыли создатели заведения «Чешский домик», где пенсионеры могли воспользоваться такой же возможностью.

Прошлое кафе располагалось на 16-й линии, но помещение не могло вместить всех желающих. Заведение переехало на Детскую улицу, куда могут прийти несколько сотен пожилых петербуржцев.

По данным руководства «Добродомика», по будням с 12 до 16 часов в кафе приходят около 260 бабушек и дедушек.

Создатели заведения отмечают, что все желающие могут помочь пенсионерам. Например, здесь ждут волонтеров, которые будут приносить пожилым посетителям еду. Помимо этого, можно перечислить деньги, которые будут направлены на обеды.