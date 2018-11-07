Станцию метро «Горный институт» отказались переименовывать в честь Собчака

Топонимическая комиссия Петербурга отказалась называть строящуюся станцию метро на Васильевском острове в честь бывшего мэра Северной столицы Анатолия Собчака. Об этом сообщает «Фонтанка».

С инициативой выступала член Совета Федерации и вдова Собчака Людмила Нарусова. По словам депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева, комиссия считает действующее название «Горный институт» более «сильным».

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Помимо этого, на заседании решили переименовать проектируемую станцию «Туристская». Объект, который появится на пересечении одноименной улицы и улицы Оптиков, будет называться «Богатырская».

Еще одной проектируемой станции, которая будет находиться выше «Комендантского проспекта», утвердили название «Шуваловский проспект».

Планируется, что «Горный институт» откроют к концу 2019 года. Остальные станции должны сдать в середине следующего десятилетия.м