Смольный собирается за год расселить петербуржцев, проживающих в коммуналках больше 15 лет

Власти Петербурга планируют в течение года обеспечить новым жильем горожан, которые проживают в коммуналках 15 и более лет. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

В пресс-службе Смольного отметили, что всего в городе есть 71,8 тыс. коммунальных квартир. В них живут примерно 233 тыс. семей, из которых на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 83,7 тыс. семей.

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«За девять месяцев 2018 года социальные выплаты в рамках программы предоставлены 2,78 тыс. семьям на сумму 3,063 млрд рублей», – добавили в правительстве Петербурга.

В Смольном подчеркнули, что примерно такую же сумму выделят для социальных выплат в 2019 году.