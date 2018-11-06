Один из трех компьютеров российской части МКС вышел из строя

На российском сегменте Международной космической станции вышел из строя один из трех компьютеров управления. Об этом сообщает «Интерфакс».

Неполадку зафиксировали в модуле «Звезда». Специалистам пока что не удалось восстановить работу системы. Два других компьютера продолжают функционировать в штатном режиме.

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По данным «Роскосмоса», что угроза для работы станции отсутствует. «Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах», – отметил представители госкорпорации.

В «Роскосмосе добавили», что в четверг, 8 ноября, компьютер перезагрузят, чтобы была уверенность в надежности грядущей стыковки с кораблем «Прогресс».