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Петербургские активисты добились замены металлических дверей старых домов на деревянные (ФОТО)

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© Фото: Павел Безумов / vk.com/mytndvor
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    Двери поменяли на ряде домов на Суворовском и Лиговском проспектах.

    В центре Петербурга после жалоб активистов металлические двери, установленные на исторических домах, заменили на деревянные. Об этом сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «ВКонтакте».

    Новые двери во время осеннего ремонта тротуаров появились на Суворовском и Лиговском проспектах. «Причем используется не наборная доска поверх металлической основы, а массив дерева», – подчеркнули активисты.

    Они добавили, что замену провели не без недочетов. Местным жителям не понравился единый дизайн дверей. «Но первый шаг сделан, мнение петербуржцев городом услышано», – добавили в активисты.

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