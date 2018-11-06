Петербургские активисты добились замены металлических дверей старых домов на деревянные (ФОТО)

В центре Петербурга после жалоб активистов металлические двери, установленные на исторических домах, заменили на деревянные. Об этом сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «ВКонтакте».

Новые двери во время осеннего ремонта тротуаров появились на Суворовском и Лиговском проспектах. «Причем используется не наборная доска поверх металлической основы, а массив дерева», – подчеркнули активисты.

Они добавили, что замену провели не без недочетов. Местным жителям не понравился единый дизайн дверей. «Но первый шаг сделан, мнение петербуржцев городом услышано», – добавили в активисты.