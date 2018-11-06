Коммунисты устроят шествие и митинг у крейсера «Аврора» вопреки отсутствию разрешения Смольного

Сторонники КПРФ собираются провести 7 ноября шествие и митинг у крейсера «Аврора» в Петербурге, несмотря на отказ Смольного в согласовании мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Бортко.

Ранее петербургский комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности не разрешил коммунистам устроить шествие в Петроградском районе. Смольный предложил несколько альтернативных мест, которые не устроили сторонников КПРФ.

По словам Бортко, представляющего партию в Госдуме, коммунисты не собираются отказываться от своих планов. «Решением горкома КПРФ мы пойдем, мы будем идти к нашему крейсеру, который стоит там», – сказал он.

Депутат и режиссер добавил, что, «может быть, к акции присоединятся и другие люди».

Ежегодно 7 ноября отмечается День Великой Октябрьской социалистической революции. По старому стилю календаря, она состоялась 25 октября 1917 года. В советское время день был государственным праздником.