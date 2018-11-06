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Захар Голант: Отмена решений Международного коммерческого арбитража ставит под удар авторитет третейских судов в России

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© Фото: АБН

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Эксперт считает, что в будущем компании не будут обращаться в третейские суды, потому что их решения могут быть отменены государственными структурами.

Ситуация с отменой двух решений Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате негативно повлияет на авторитет третейских судов в России и на отношения между отечественными и зарубежными компаниями. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на председателя правления Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Захара Голанта.

В 2018 году Арбитражный суд Москвы отменил постановления о взыскании штрафов и долгов на сумму около 300 млн рублей с латвийской компании «Гриндекс» в пользу российского «Фармстандарта» по договору о торговле препаратом «Милдронат». МКАС поддержал отечественного производителя, однако зарубежная организация обжаловала решение в Верховном суде РФ.

«Гриндекс» настаивал, что исполнение положений третейского суда будет противоречить публичному порядку, то есть «основополагающим принципам российского права». Это размытая формулировка, один из пунктов которой – соразмерность наказаний нарушениям.

«В этом свете возникает вопрос – входит ли в компетенцию Верховного суда определение того, является ли достаточной или недостаточной назначенная МКАС сумма разрешения спора? Вправе ли Верховный суд устанавливать, чему эта сумма соразмерна и адекватна? Как на этом основании создавать такой тяжелейший прецедент?» – сказал Голант.

Он отметил, что случай связан со спором фармацевтических организаций, но в будущем решение может затронуть любые отрасли. «Если раньше компании могли договариваться заранее о способе решения споров, то теперь возможность решения споров третейским судом дискредитируется. Какая разница, что решил третейский суд, если его решение не вступило в законную силу?» – подчеркнул специалист.

По мнению эксперта, отмена решений МКАС ставит под сомнение возможность выбора третейских судов как способа решения споров. В связи с этим существует вероятность, что иностранные компании, работающие в России, по обоюдному согласию с отечественными организациями будут прибегать к услугам судов других стран. Голант считает, что «Гриндекс» и «Фармстандарт» в дальнейшем будут решать свой спор в Латвии, что станет еще более негативным следствием отмены решения МКАС.

Глава Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» также отметил, что изначально «Фармстандарту» пришлось обратиться в государственный суд, чтобы получить исполнительный лист. Специалист заявил, что не слышал о подобной практике в других странах. «Насколько я знаю, это есть только в России. Это ущемляет права и все судебные процедуры коммерческого арбитража», – подчеркнул он.

По мнению Голанта, МКАС – объективный арбитр, заинтересованный в правильном решении спорных ситуаций. По его словам, он привлекает для каждого дела уважаемых и квалифицированных экспертов в той или иной отрасли. Он добавил, что арбитражный суд может эффективно решать отраслевые споры, но Верховный суд фактически дискредитировал его полномочия.

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