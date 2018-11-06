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Правительство России хочет запретить абонентам пользоваться мессенджерами по чужим номерам

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© Фото: pixabay.com

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Глава Роскомнадзора Жаров считает, что нововведение необходимо для создания «безопасной коммуникационной среды».

Правительство РФ разработало проект правил для идентификации пользователей мессенджеров. Согласно инициативе, это собираются делать через операторов связи, чтобы сервисами мог пользоваться только человек, на которого оформлен номер телефона. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Предполагается, что администраторы мессенджеров будут проверять информацию о регистрации номера, а сотовые операторы – вносить в базы данных сведения о приложениях абонента и уникальном коде идентификации пользователя, который присваивается программой.

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У администраторов будет 20 минут на ответ на запрос операторов. В случае, если информация в мессенджере и паспортные данные не совпадут, то абоненту закроют доступ к программе.

«Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства – необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», – заявил Жаров.

Эксперты скептически отнеслись к инициативе российских властей. Глава коммуникационной платформы для создания собственных сервисов общения OMMG Technology Сергей Кравцов считает, что зарубежные сервисы, скорее всего, не будут соблюдать новый закон. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков добавил, что ситуация может вызвать проблемы у иностранцев, которые приедут в Россию с сим-картами зарубежных операторов.

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