Русский музей отложил переезд экспонатов перед реконструкцией

Руководство Русского музея подтвердило, что экспонаты перед грядущей реконструкцией перевезут в другое здание позднее ранее объявленного срока. Изначально планировалось, что объекты переместят 1 ноября, но теперь это сделают к 1 января, сообщает «Фонтанка».

«Все мы люди, мы можем ставить сроки, но это не значит, что завтра будет расстрел, если мы перенесем их», – заявила замгендиректора музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина.

Решение было соглсовано с Фондом инвестиционных строительных проектов. Он взаимодействует со Всемирным банком, который выделяет часть финансирования реконструкции.

Бабина отметила, что предметы перевезут когда помещения будут соответствовать нормам. По ее словам, из Михайловского замка уже начали перевозить фонд картинных рам в Инженерный замок.

В конце июля 2018 года сотрудники Русского музея пожаловались на будущую реконструкцию Михайловского дворца. Они заявили, что из-за работ могут пострадать экспонаты.

Градозашитники подали иск, потребовав полностью или частично «заморозить» работы. В начале октября суд отказался удовлетворить их требования.