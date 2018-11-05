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«Чисто звери»: Шнуров написал стихотворение про изнасилование дознавательницы в Уфе

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© Фото: Instagram / @shnurovs

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Музыкант раскритиковал инцидент в Instagram, используя много матерных слов.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил стихотворение о высокопоставленных башкирских полицейских, которых подозревают в изнасиловании коллеги. Текст музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Правоохранителей уже уволили из полиции, в отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Фигурантов дела арестовали до 31 декабря.

Шнуров раскритиковал ситуацию в привычной для себя манере с обильным использованием мата. Он отметил, что люди «чисто звери», добавив, что «кто-то выйдет, кто-то сядет, ничего не изменив».

Комментаторы поддержали музыканта, согласившись с его мнением об инциденте. «Супер, жестко, хлестко и правильно», – написал один из них.

Стихотворение прокомментировала депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко. Она назвала реакцию Шнурова правильной, однако не согласилось с тем, что ситуация не изменится.

«Люди все время работают с насилием, а значит, первые подвергаются заражению в ситуации вседозволенности и насилия, но спрашивать с них нужно строго. Я думаю, так и будет», – передает слова депутата портал «Говорит Москва».

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