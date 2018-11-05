Неизвестный забрался на коня на Аничковом мосту

В Петербурге вечером 4 ноября вандал забрался на бронзового коня Аничкова моста. Об инциденте рассказали очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Свидетели происшествия отметили, что неизвестный мужчина был пьян. В ответ на замечания прохожих он хамил и позволял себе резкие высказывания.

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Через несколько минут после того, как мужчина забрался на памятник, он слез с коня и скрылся в толпе прохожих.

«Зато своей одеждой памятник протер от грязи», – пошутили комментаторы, отметив неадекватность вандала.