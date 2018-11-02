В Петербурге появятся специальные туалеты для слабовидящих людей

В Петербург установят туалеты, предназначенные для незрячих и слабовидящих людей. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Туалеты будут подавать специальные звуковые сигналы, чтобы человек смог беспрепятственно попасть в уборную. Звуки помогут определить расположение входа, ступенек и других элементов.

Нововведение появится в рамках программы «Говорящий город». Система оповещения уже работает в автобусах, троллейбусах, метро и трамваях.

В пресс-службе «Водоканала» отметили, что тестирование проходит под руководством членов Всероссийского общества слепых.