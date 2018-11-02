Смольный не согласовал проект велодорожек от Адмиралтейского канала до Гороховой улицы

Власти Петербурга не согласовали проект размещения новых велодорожек в Адмиралтейском районе, которые планировали открыть в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Предлагалось восемь вариантов маршрута от набережной Адмиралтейского канала до Гороховой улицы, но Смольный отказался их согласовывать. Чиновники расторгли госконтракт на проектирование велодорожек.

Средства в размере 5 млн рублей могут быть направлены на научно-ислледовательскую работу. Ее предполагаемая тема – «Обоснование мероприятий при проектировании велосипедной транспортной инфраструктуры в центральных районах Петербурга».

В середине октября на набережной Фонтанки проложили веломаршруты от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта. Протяженность каждой велодорожки составила 2,5 км.